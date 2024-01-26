Анфиса Чехова сделала признание: «В детстве меня не любил папа»

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у нее с самого детства были очень сложные отношения с папой.

«В детстве меня не любил папа», - призналась звезда в микроблоге.

Анфиса Чехова уточнила, что папа не любил ее и тогда, когда она уже стала взрослой и известной.

«Когда тебя не любит твой родитель, ты перестанешь быть собой, потому что всю свою жизнь решаешь один вопрос: что во мне не так?» - поделилась Анфиса Чехова.

Она призналась, что прилагала все усилия, чтобы папа, наконец, полюбил ее. Анфиса Чехова много работала с психологами, и однажды, за несколько лет до смерти отца решилась на откровенный разговор с родителем.