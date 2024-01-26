Анфиса Чехова сделала признание: «В детстве меня не любил папа»

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у нее с самого детства были очень сложные отношения с папой.
«В детстве меня не любил папа», - призналась звезда в микроблоге.
Анфиса Чехова уточнила, что папа не любил ее и тогда, когда она уже стала взрослой и известной.
«Когда тебя не любит твой родитель, ты перестанешь быть собой, потому что всю свою жизнь решаешь один вопрос: что во мне не так?» - поделилась Анфиса Чехова.
Она призналась, что прилагала все усилия, чтобы папа, наконец, полюбил ее. Анфиса Чехова много работала с психологами, и однажды, за несколько лет до смерти отца решилась на откровенный разговор с родителем.
Анфиса Чехова с папой и мамой. Фото: соцсети Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова во время откровенного разговора с ним призналась, что хочет общения. Отец согласился, но выдвинул условие - дочь должна принять его веру, стать кришнаиткой.
В этот момент Анфиса Чехова поняла, что добиваться любви от людей, лишенных этого чувства, бессмысленно. В этой битве можно потерять себя.