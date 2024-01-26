Анна Асти вышла на связь на фоне разговоров об отъезде из России: «Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции»

Певица Анна Асти после паузы вышла на связь, сообщив поклонникам, что перенесла операцию. Вмешательство, по словам вокалистки, было плановым. Анна Асти почти год ждала удобного момента, чтобы устроить отпуск и посвятить время своему здоровью.

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», - сообщила Анна Асти.

Она также добавила, что готовит со своей командой новый проект, которым совсем скоро порадует поклонников.