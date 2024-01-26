Анна Асти вышла на связь на фоне разговоров об отъезде из России: «Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции»

Анна Асти дала понять, что все идет по плану. Фото: Global Look Press

Певица Анна Асти объявила, что через некоторое время вернется на сцену с новым проектом.

Певица Анна Асти после паузы вышла на связь, сообщив поклонникам, что перенесла операцию. Вмешательство, по словам вокалистки, было плановым. Анна Асти почти год ждала удобного момента, чтобы устроить отпуск и посвятить время своему здоровью.

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», - сообщила Анна Асти.

Она также добавила, что готовит со своей командой новый проект, которым совсем скоро порадует поклонников.

Анна Асти вышла на связь. Фото: соцсети Анны Асти

Напомним, буквально на днях появилась информация о том, что Анна Асти покинула Россию вместе с мужем. Случилось это после печально знаменитой вечеринки у Насти Ивлеевой. Из-за участия в которой Анны Асти были отменены ранее запланированные выступления певицы. 

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