Надежда Чепрага о своей популярности: «Днем и ночью показывали, когда надо и не надо»

Певица Надежда Чепрага, отметившая осенью прошлого года свое 67-летие, была невероятно популярна в СССР. Без участия Надежды Чепраги не обходился ни один сборный концерт на ТВ.

Она была настоящей звездой советской эстрады. Но некоторое время назад Надежда Чепрага прекратила выступать. Певица признается, что устала от собственной популярности и от того, что в свое время ее очень часто показывали по телевизору.

По тем временам Надежда Чепрага совершенно не ностальгирует.

«Мне так надоело это: днем и ночью показывали, когда надо и не надо. Так что я не страдаю», — поделилась Надежда Чепрага.

Певица сделала акцент на том, что деньги никогда не были для нее важны. Надежда Чепрага умеет довольствоваться малым.

Единственный сын Надежды Чепраги живет в Германии, пожилую маму к себе на ПМЖ он пока не зовет.

По материалам MK.RU

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