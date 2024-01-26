Концертный продюсер Лавров: «Не могу сказать, что у Киркорова много денег»

Концертный продюсер Сергей Лавров оценил материальное состояние Филиппа Киркорова. Он заявил, что поп-король вовсе не так богат, как это может показаться.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег», — поделился Сергей Лавров.

Дело в том, что Филипп Киркоров жил одним днем, не складывал ничего в кубышку и не откладывал на черный день. Очень много денек Филипп Киркоров вкладывал в свои шоу. Поп-король был невероятно требователен к декорациям, эффектам. Он даже брал кредиты, чтобы сделать мегакачественный продукт и удивить поклонников.

Филипп Киркоров добивался того, чтобы в каждом городе, где проходили его концерты, организация шоу и их зрелищность были на высоком уровне.

«Киркоров заставлял организаторов выполнять все условия, чтобы зрители даже в глубинке могли насладиться его шоу в полном объеме», — добавил Сергей Лавров.

По материалам MK.RU

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