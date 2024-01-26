Певица МакSим выступила на вечеринке на льду в честь Дня студента

В минувший четверг, 25 января, телеканал RU.TV и радио DFM устроили праздник в честь Татьяниного дня, который в России называется еще и Днем студентов.

На катке в Парке Горького выступили Мот и МакSим. Вокалисты исполнили свои самые главные хиты, а молодежь им весело подпевала.

Кроме этого, студенты могли покататься на катке совершенно бесплатно, а также стать участниками увлекательного квеста под названием «Москва студенческая».