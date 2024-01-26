Певица МакSим выступила на вечеринке на льду в честь Дня студента

В минувший четверг, 25 января, телеканал RU.TV и радио DFM устроили праздник в честь Татьяниного дня, который в России называется еще и Днем студентов.
На катке в Парке Горького выступили Мот и МакSим. Вокалисты исполнили свои самые главные хиты, а молодежь им весело подпевала.
Кроме этого, студенты могли покататься на катке совершенно бесплатно, а также стать участниками увлекательного квеста под названием «Москва студенческая».
Участники праздника в парке Горького. Фото: пресс-служба
Концерт состоялся в рамках празднования Дня студента, который в Москве отмечается с 24 по 26 января.
Есть и еще одна приятная новость для студентов. Телеканал RU.TV дарит: скидку 10% на билеты на Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV, которая пройдет 22 мая 2024 в «Крокус Сити Холле». Промокод «СТУДЕНТ» действует до 31 января!
Мот выступил для студентов в Парке Горького. Фото: пресс-служба