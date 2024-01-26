Александр Гудков отказался от выступлений в России

Юморист Александр Гудков, работавший на Первом канале в программе Ивана Урганта «Вечерний Ургант», отказался от выступлений в России. Как сообщается со ссылкой на инсайдеров из окружения Александра Гудкова, артист решил взять паузу, пока до лета. Но не исключено, что перерыв продлится и дольше.

Анонимный источник рассказал, что юморист Александр Гудков сейчас не в ресурсе, он не хочет появляться перед публикой.

Плюс ко всему, из-за того, что Александр Гудков нечасто в последнее время выступает, спрос на него упал.

Как сообщается, заменить Александра Гудкова на корпоративах с удовольствием готов другой шоумен - Дмитрий Хрусталев. Он готов появиться на сцене за один миллион рублей.

По материалам телеграм-канала Mash

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