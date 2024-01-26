Никиту Кологривого внесли в базу украинского «Миротворца»

В пятницу, 26 января, стало известно, что известного российского актера Никиту Кологривого украинские власти внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец».

По мнению официального Киева, звезда сериала «Слово пацана» угрожает безопасности их страны.

В этом списке находятся уже почти все российские артисты, но никто сей факт не воспринимает серьезно, так как никакой юридической силы база данных не имеет.

Никита Кологривый сейчас играет во многих популярных российских лентах. Недавно на экраны вышел фильм «По щучьему велению», в котором артист представил главную роль.

В последнее время многие обсуждают громкие заявления Никиты про артистов. Кологривый предложил снять с этой профессии ореол святости и отдать его тем, кто действительно спасает людей.

Коллеги Никиты данное предложение не поддержали по понятным причинам.

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