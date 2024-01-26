Сыгравший Полежайкина Михаил Казаков из «Папиных дочек» о экс-жене: «Ей с инвалидом не по пути»

Вот уже почти четыре год, как Михаил Казаков сталкивается с последствиями произошедшей с ним неприятности. Звезда ситкома «Папины дочки» в 2020 году сорвался с 12-метровой высоты, из-за чего его жизнь разделилась на до и после. Актер остался без заработка, от него ушла любимая.

Полежайкин из «Папиных дочек» перенес несколько операций, и все для того, чтобы вернуть себе способность передвигаться на ногах, а не в инвалидной коляске. Хотя дорогое лечение дало свои плоды, говорить о полном восстановлении еще рано.

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Михаил Казаков пока проходит курс реабилитации, врачи сняли аппараты. Говорить о том, когда он вернется к обычной жизни, актер не может. Мечтает лишь об одном, что сможет снова передвигаться. Пока молодого человека мучает боль. 35-летний Михаил Казаков уверен, что еще лет пять уйдет на полное восстановление.

Жена звезды ситкома «Папины дочки» за это время успела подать на развод. Сейчас она уже с другим. По словам Михаила, от экс-возлюбленной он услышал обидные слова. «Сказала: «Как научишься ходить, так и звони». Ей с инвалидом не по пути. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче», - отметил Михаил Казаков.

У пары есть общий сын Мирослав. Бывшая жена актера подала на алименты и хочет, чтобы Михаил Казаков оплачивал ипотеку и прочее. Однако актер сумел снизить размер алиментов.

По материалам Woman.ru