Виктория Боня сообщила, что у ее бывшего мужа Алекса Смерфита был цирроз печени

Светская львица Виктория Боня сообщила, что у ее бывшего мужа Алекса Смерфита большие проблемы со здоровьем. По ее словам, она буквально вытащила молодого человека с того света, благодаря своим практикам.

«У Алекса диагностирован цирроз печени. Он был высохшим. Просто живой мертвец, чуть не умер, но я ему помогла», - заявила в RuTube-шоу «Злые языки».

Кроме того, Боня подчеркнула, что мужчина страдает и от болезни Лайма. Когда-то его укусил клещ, болезнь прогрессировала, врачи не могли ничем помочь ему, несмотря на то, что Алекс лечился в лучших клиниках мира.

Боня и Смерфит разошлись, когда их общая дочь Анджелина была еще маленькой. Причину расставания модель так и не назвала, заявив, что они просто не сошлись характерами.

При этом Виктория и Алекс общаются ради дочери.

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