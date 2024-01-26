Бывшему мужу Веры Брежневой грозит 12 лет тюрьмы

Бывшего мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана разыскивают украинские власти по делу о хищении электроэнергии и легализации денег, которые он получал от ее продажи.

По предварительным данным, Киперман похитил 716 миллионов гривен. В рублях это полтора миллиарда. Михаил выводил деньги на счета своих зарубежных офшоров.

Бизнесмен уже два года как сбежал из Украины и проживает сейчас в Женеве.

Его объявили в розыск, Киперману грозит до 12 лет лишения свободы.

У Веры Брежневой, напомним, растет дочь Софья от предпринимателя. Девушке на данный момент больше 20 лет, она проживает в США. В Штатах Соня окончила школу по актерскому мастерству. Сейчас пытается строить карьеру в Голливуде.

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