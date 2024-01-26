Мама Бузовой объяснила слова о плачевном финансовом положении дочери: «Я верю тому, что сама вижу»

Не так давно Ирина Бузова рассказывала о том, что ее дочь испытывает финансовые трудности и даже не может позволить себе совершать дорогие покупки. Поклонники Ольги Бузовой, мягко говоря, были удивлены такому повороту событий. Они-то считали, что у экс-ведущей проекта «Дом-2» с деньгами все в полном порядке. Ведь она не переставая снимается в различных программах, дает концерты и появляется на светских мероприятиях.

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Однако мама Ольги Бузовой подметила, что ее дочь вот уже 8 лет ездит на одном и том же авто, купить новую машину она якобы не может. Хотя в кулуарах шепчутся о том, что на свой день рождения телеведущая получила иномарку, стоимостью 20 миллионов рублей. Ирина Александровна поспешила оправдаться за свои слова о плачевном материальном положении дочери.

«Я верю только тому, что сама вижу. Если увижу дочь на новой машине — спрошу», — отметила мама Ольги Бузовой.

Сама же телеведущая признавалась, что прошлый год стал для нее непростым, она много плакала, этот период как эмоционально, так и физически дался ей тяжело. Об этом, как говорит экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова, знают только ее близкие.

«Стала сильнее, но не потеряла себя и свою душу. Теперь хочу стереть всю боль и войти в свой 38-й год жизни счастливой и без слез. С верой в себя, любовь и добро», — добавила певица.

По материалам VOICE