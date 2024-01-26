Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым: «Я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует»

Главные роли в фильме «Мастер и Маргарита» сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. При этом актриса дала понять, что на съемочной площадке ей приходилось несладко. Возлюбленный то и дело ее за что-то критиковал. Они частенько выясняли отношения, чем расстраивали режиссера.

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И это при том, что первой утвердили именно Снигирь. А она настояла на том, чтобы ее партнером стал Цыганов. По словам актрисы, у нее не было никаких сомнений относительно того, что в этом фильме должен сыграть именно Евгений. Возлюбленная актера считает, что на эту роль мог подойти только тот человек, который типажно и интеллектуально наполнен. Хотя Юлия и не исключает, что думала немного субъективно, предлагая на роль Мастера своего мужа. Кстати, Евгения Цыганова на эту роль утвердили не сразу. А когда пара приступила к съемках, то начала ссориться. Оказывается, актрису выводили из себя советы партнера.

«Я еще не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене», — отметила Юлия Снигирь.

По материалам ОК!.