Лера Кудрявцева опровергла слухи, что ее квартиру затопил пьяный супруг

Телеведущая Лера Кудрявцева не так давно объявила, что ушла от молодого мужа, экс-хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула на его проблемы с алкоголем, и с того момента история с семейной драмой теледивы обросла слухами.
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Нашлись люди, которые поведали, что Макаров якобы напился и, пока жена была на заграничном курорте, затопил московскую квартиру.
Кудрявцева, которая отказалась комментировать прессе подробности своих отношений с мужем, пристально следит за новостями о себе. И после появления слухов не выдержала и прокомментировала их.
«Вранье», - написала в своем Telegram-канале телеведущая.
Тем же словом она охарактеризовала недавнюю новость из СМИ, что ее гонорары на фоне разлада с мужем якобы выросли чуть ли не вдвое. И выругалась матом, хотя обещала в новом году не выражаться.
«А потом мне говорят: «Ну как же некрасиво ругаться». А, да? А писать ложь и клевету?» - оправдывается телеведущая.