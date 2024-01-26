Концерт Кристины Орбакайте в Чите отменен, сообщил организатор: «Взяли и выбросили город из тура»

Вслед за отменой концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ слетело еще одно ее выступление. На этот раз 14 марта в Чите. Туда дочка Пугачевой должна была отправиться на следующий день из Бурятии, мол, это единственный логистически выстроенный маршрут. В итоге в Забайкалье артистка по-другому не попадает, об этом сообщил организатор мероприятия Оганнес Тухманян.

«Нет логистики доехать без Улан-Удэ к вам, только по этой причине. Города друг за другом идут, а сейчас взяли и выбросили город из тура. Теперь мы не можем ни приехать, ни уехать», - цитирует «Чита.Ру» промоутера.

Тухманян подчеркнул, что концерт обязательно состоится, но в более удобное время, когда не будет проблем с железнодорожным или авиасообщением. И проданные билеты сохраняют свою силу.

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А вот в Улан-Удэ Орбакайте не захотели принять по другой причине. Здесь инициативу проявили активисты, которым не нравится позиция «молчуньи» и ее американская жизнь. По мнению авторов идеи отмены концерта, в Россию она прилетает, чтобы набить карман, а потом возвращается в Нью-Йорк, где живет уже много лет.