Телеканал НТВ раскрыл всех героев юбилейного шоу «Маска»

Шоу «Маска» на НТВ покорило с первого выпуска в 2020-м, захватив не только сердца телезрителей, но и лидерство в телерейтингах. В результате грядет уже пятый, юбилейный сезон шоу, и поклонники проекта в нетерпеливом предвкушении.

По традиции, на сцену в ярких костюмах, скрывающих личность участников, выйдут знаменитости – звезды кино, эстрады, спорта, Интернета. И перед членами жюри снова непростая задача – угадать, кто перед ними.

Официальный Telegram-канал шоу «Маска» раскрыл, какие персонажи в юбилейном сезоне будут радовать своими музыкальными номерами. Это 14 участников, среди которых Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

По-прежнему, шоу сохранит за собой титул самого засекреченного. Участники будут прибывать на примерки, репетиции, съемки в тонированных авто, в зеркальных масках и черных одеждах. И каждый – через отдельный вход, чтобы ни с кем из других коллег не пересекаться.

По традиции, НТВ дает подсказку относительно личностей участников: они все – звезды, и на всех них приходится более 130 ролей в кино и сериалах, а голосами некоторых из них «говорят» 10 мультяшных героев.

Премьера пятого сезона шоу «Маска» состоится 11 февраля на НТВ. Известна и дата финала – 28 апреля на сцене «Крокуса».