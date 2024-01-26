Виктория Боня рассказала, как Вера Брежнева зарабатывала эскортом: «Это стоило 100 тысяч долларов»

Телеведущая Виктория Боня заявила, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подрабатывала эскортом. На такой случай у нее был не только прайс, но и целый райдер. В шоу «Злые языки» на Rutube Боня раскрыла подноготную певицы.

«У меня есть друг, который мечтал переспать с Верой Брежневой. А мой близкий человек ему ответил, что это реализуемо, так как Вера работает, но только по желанию. В 2011 году это стоило 100 тысяч долларов», - рассказала Боня.

Прежде чем дело дойдет до главного, Брежнева, по словам Бони, ставила потенциальному визави условие: преподнести подарок. Речь шла о дорогущих часах стоимостью 70 тысяч долларов. После этого следовало свидание, на котором звезда принимала решение о продолжении.

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Якобы, в те времена, о которых ведет речь Боня, исполнительница была замужем за неким бизнесменом. Затем она «увела человека из семьи» и вышла за него замуж. По словам Бони, браки у артистки всегда были выгодными, «а принципов, скорее всего, там не было никогда».

Отметим, что сегодня Брежнева живет в Европе, перешла на мову и старается выступать тоже на родном языке. Более того, изменения произошли и в ее семейном статусе: она развелась с Константином Меладзе. У артистки и продюсера не было общих детей, от предыдущих браков Брежнева дважды мама.