Продюсер Новицкая раскрыла гонорар актера Петрова: «Один съемочный день актера стоит 200-250 тысяч рублей»

Актер Александр Петров, отметивший накануне 35-летие, по-прежнему остается одним из самых востребованных в кино. И получает весьма солидные деньги за свои труды. По словам продюсера Дарьи Новицкой, режиссеры его ценят, поэтому и гонорары у него соответствующие.

За один съемочный день звезда нашумевшего фильма «Текст» может получать четверть миллиона рублей.

«О доходах Александра можно только догадываться, но, говорят, что один съемочный день актера стоит порядка 200-250 тысяч рублей», - передает сайт «Страсти» слова Новицкой.

А вот сайт «Ярославль Онлайн» указывает более внушительную цифру. Ссылаясь на собственные источники, издание передает, что год назад гонорар Петрова за один день составлял полмиллиона. Сегодня прайс вполне может достигать 700 тысяч рублей.

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Но это не все доходы Петрова. Весь актер он многогранный и с 2013 года входит в штат Театра им.Ермоловой. В учреждении ему платят «за выход», так уверяет источник портала в театре. И суммы за один раз могут достигать 100 тысяч рублей. Петров играет в пьесах «Петя и волк» и «Планета Максимус» на основной сцене.

Добавим, что не так давно статус Петрова изменился – актер сыграл свадьбу. Но не с гражданской женой Стасей Милославской, с которой они жили несколько лет и «воспитывали» кошку, а с новой знакомой Викторией Антоновой.