Мама Тимати высказалась в защиту его дочки от Алены Шишковой: «Вылизанные дети у меня умиления не вызывают»

«Уважаемые подписчики! Даже не знаю, как реабилитироваться перед вами за недостойное поведение Алисы! Сейчас сбегаю за водолазкой и начну... "Говорит с набитым ртом", "препарирует курицу", "играет с трупами", "не юмор, а злой сарказм", "ужасный выбор игрушек" и т.д... Простите, что невзначай запачкали вашу белую одежду», — высказалась пенсионерка.

Она также отметила, что любит дочку Тимати и считает, что ее видео в соцсетях смешные и милые. Симона дала понять всем злопыхателям, что не даст в обиду Алису.

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«Вылизанные дети у меня умиления не вызывают. Еще раз простите, если задела чьи-то "куриные чувства"», – эмоционально заявила она.

К слову, Шишкова занимается развитием наследницы. Алиса ходит на балет, художественную гимнастику и занимается актерским мастерством. У Тимати также растет сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Мальчик ходит в престижный садик. Рэпер регулярно берет детей с собой в поездки. Они уже умеют кататься на доске для серфинга.