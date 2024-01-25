Зепюр Брутян похудела спустя девять месяцев после родов: «46,5 килограммов. Главное - задаться целью»

Зепюр Брутян после рождения сына Микаэля стала посещать спортзал. Компанию ей часто составляет муж Павел Прилучный. Актриса признавалась, что сначала ей не удавалось добиться желаемого результата. Она поправилась на 14 килограммов за время беременности.

Сначала ей удалось сбросить только восемь килограммов. Артистка отмечала, что живот как не уходит. Но 25 января она сообщила, что наконец-то похудела. Жена Прилучного даже встала на весы, чтобы это доказать.