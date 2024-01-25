Зепюр Брутян похудела спустя девять месяцев после родов: «46,5 килограммов. Главное - задаться целью»

Зепюр Брутян после рождения сына Микаэля стала посещать спортзал. Компанию ей часто составляет муж Павел Прилучный. Актриса признавалась, что сначала ей не удавалось добиться желаемого результата. Она поправилась на 14 килограммов за время беременности.
Сначала ей удалось сбросить только восемь килограммов. Артистка отмечала, что живот как не уходит. Но 25 января она сообщила, что наконец-то похудела. Жена Прилучного даже встала на весы, чтобы это доказать.
На кадрах, которые выложила Брутян, она красовалась в ванной комнате в пудровом костюме. Актриса озвучила свой вес.
«46,5 килограммов. Главное задаться целью», – заявила она.
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Но она пока продолжает ходить в спортзал. Некоторые поклонники решили, что Зепюр хочет добиться такой же фигуры, как у Агаты Муцениеце. Бывшая жена Прилучного после развода похудела и стала выступать в кабаре-театре.