Караулова рассказала, как Пугачева раздала старые вещи Орбакайте на «Фабрике звезд»: «Мне досталась прикольная юбка»

Юлианна Караулова решила откровенно поговорить с Яной Чуриковой. Она пришла в ее студию. Певица подробно рассказала, как участвовала в «Фабрике звезд». Тогда она познакомилась с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими известными личностями.

По словам артистки, тогда у участников практически не было своих нарядов. Она признавалась, что стилисты придумывали им образы для выступлений, но порой они смотрелись странно. Однако ей повезло, так как Фадеев для выступления под песню «Дождь» подарил ей платье за две тысячи долларов.