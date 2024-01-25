Караулова рассказала, как Пугачева раздала старые вещи Орбакайте на «Фабрике звезд»: «Мне досталась прикольная юбка»

Юлианна Караулова решила откровенно поговорить с Яной Чуриковой. Она пришла в ее студию. Певица подробно рассказала, как участвовала в «Фабрике звезд». Тогда она познакомилась с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими известными личностями.
По словам артистки, тогда у участников практически не было своих нарядов. Она признавалась, что стилисты придумывали им образы для выступлений, но порой они смотрелись странно. Однако ей повезло, так как Фадеев для выступления под песню «Дождь» подарил ей платье за две тысячи долларов.
«Макс мне подарил платье. Он сам купил мне платье для выступления. Невероятно дорогое! Мне его принесли. На ценнике написано: две тысячи долларов. Это огромные деньги. Я никогда не держала в руках такие вещи. На четвертой «Фабрике» все были в брендах, то у нас все были бедненькие, ну почти все. Для нас это было вау! Это было событие», — рассказала Юлианна.
Она также вспомнила, что участникам решила дать вещи Алла Борисовна. Но артистка их не купила, а принесла из дома.
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«А еще я помню, что как-то Пугачева привезла два чемодана вещей. Это были старые вещи Кристины Орбакайте. Она нам их все раздала. Мне досталась очень прикольная юбка. Я почему-то ее кому-то отдала. Сейчас об этом жалею», — поделилась певица в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».