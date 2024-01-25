Валерий Гергиев официально стал генеральным директором Большого театра

Добавим, что после Урина именно Гергиева стали называть его сменщиком. Однако он несколько раз опровергал информацию о своем назначении. Валерий Абисалович подчеркивал, что не рвался на эту должность, так как руководить двумя театрами очень сложно. Он также утверждал сразу, что бросать Мариинский театр не готов, пишет SPB.KP.RU.

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Напомним, что в январе умер худрук Малого театра Юрий Соломин. Пока не известно, кто займет его должность. Среди кандидатов многие называют Сергея Безрукого.