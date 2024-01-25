Бывшего тестя Николая Баскова отправили в колонию строгого режима на 11 лет за взятки

В ходе суда Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Также его лишили права занимать высокую должность в государственных органах на срок 10 лет. Бывший политик также должен выплатить штраф — более 450 миллионов рублей. Был оглашен приговор для Шпигеля и его жены. Он получил 11 лет колонии строго режима и штраф более 450 миллионов рублей.

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А Евгении Шпигель дали 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф более 150 миллионов рублей. Добавим, что продюсер в последнее время часто болеет. Он тяжело перенес коронавирус, а также дважды у него был инфаркт. Один из них Шпигель пережил в СИЗО в 2022 году.