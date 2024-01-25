Караулова отказалась петь в группе «Серебро» из-за Темниковой: «У нас могли быть с ней контры»

«У Макса был вектор на создание коллектива а-ля Sugababes. И дальше эта линия продолжилась в «Серебре», в которое он меня, кстати, звал. А я не пошла», — заявила Юлианна.

По словам певицы, она не стала подписывать с продюсером контракт на семь лет, так как собралась учиться. Но артистка не стала утаивать, что завидовала, когда группа «Серебро» заняла третье место на конкурсе «Евровидение».

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«Макс, как сейчас помню, написал мне в «Одноклассниках». Я сразу поняла, что это он, так как у него был японский псевдоним, а Макс любит эту тему. Он говорит: «Дура ты, дура». Я говорю ему, что он делал этот проект под Лену. Он говорит: «Нет, неправда». Когда мы с ним тогда встречались, он мне сказал, что солисток не будет.

Я с Олей [Серябкиной] была знакома шапочно, потому что она танцевала у Ираклия Перцхалавы. С Леной мы были знакомы, потому что когда закончился тур «Фабрики звезд», мы поехали в тур с фадеевскими артистами в усеченном варианте. С нами много ездила Лена.

Я помню, что мы созванивались с Леной. Она говорила: «Соглашайся! У меня интуиция, я чувствую! Это главный проект в его жизни». Я не согласилась, в том числе потому что понимала, что мы не сработаемся с Леной. Я понимала, что Лена — абсолютный лидер. При таком раскладе сил у нас могли быть с ней контры на эту тему», — пояснила Караулова в передаче «Фабрика» с Яной Чуриковой.