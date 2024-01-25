Караулова вспомнила, как Пугачева и Фадеев довели ее до слез: «Алла Борисовна с ноги открывает дверь»

Юлианна Караулова пришла в гости к Яне Чуриковой. Она рассказала о том, как складывалась ее карьера. Певица отметила, что на «Фабрике звезд» на нее обратила внимание Алла Пугачева. Она назвала ее наглой, но похвалила за эту черту. Однако был случай, когда Юлианна оказалась в неловкой Ситуации.
Она вспомнила, как психолог дал ей настойку. Они с Еленой Кукарской отведали ее в звездном доме, что попало в эфир. По словам звезды, они мгновенно опьянели. А потом их руководство вызвало на разговор.
«После этого эфира нас вызвали, как называется, на ковер. Периодически кого-то звали за периметр, если хотели конфидециально поговорить. И пару раз звали просто, показывали аппаратную. Мы же жили в этом доме, и не представляли, как съемочный периметр выглядит за его переделами.
И нас с Леной попросили. И мы с Леной так обрадовались. думали, что нам сейчас все покажут. Мы увидим эту святая святых — аппаратку, камеры. И нас вызывают наверх. Мы идем, нам все так интересно.
Я помню, мы сидим. Сначала заходит Алла Борисовна, с ноги открывает дверь, с сигареткой. Мы начинаем обтекать. Дальше заходит Макс и просто покрывает нас трехэтажным матом: "Вы расслабились, посмотрите на себя, на кого вы похожи! Вас показывают на главном телеканале страны в главном музыкальном проекте! У вас такой шанс, а вы его бездарно сливаете! Он нас просто уничтожил.
Мы разрыдались обе. Мы в слезах. Он нам говорит: "Быстро спустились вниз, помыли головы, накрасились, красиво оделись и пошли с отличным настроением работать". Ну мы пошли, помыли голову. Нам реально влетело», – рассказала Караулова в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».
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Она призналась, что это была заслуженная взбучка, так как они действительно расслабились. Певица пояснила, что была уже середина проекта, поэтому она порой даже не красилась и чувствовала себя как дома под камерами.