Караулова вспомнила, как Пугачева и Фадеев довели ее до слез: «Алла Борисовна с ноги открывает дверь»

«После этого эфира нас вызвали, как называется, на ковер. Периодически кого-то звали за периметр, если хотели конфидециально поговорить. И пару раз звали просто, показывали аппаратную. Мы же жили в этом доме, и не представляли, как съемочный периметр выглядит за его переделами.

И нас с Леной попросили. И мы с Леной так обрадовались. думали, что нам сейчас все покажут. Мы увидим эту святая святых — аппаратку, камеры. И нас вызывают наверх. Мы идем, нам все так интересно.

Я помню, мы сидим. Сначала заходит Алла Борисовна, с ноги открывает дверь, с сигареткой. Мы начинаем обтекать. Дальше заходит Макс и просто покрывает нас трехэтажным матом: "Вы расслабились, посмотрите на себя, на кого вы похожи! Вас показывают на главном телеканале страны в главном музыкальном проекте! У вас такой шанс, а вы его бездарно сливаете! Он нас просто уничтожил.

Мы разрыдались обе. Мы в слезах. Он нам говорит: "Быстро спустились вниз, помыли головы, накрасились, красиво оделись и пошли с отличным настроением работать". Ну мы пошли, помыли голову. Нам реально влетело», – рассказала Караулова в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».