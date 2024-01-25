Регина Тодоренко призналась, что оба ее сына заболели в Стамбуле: «Кишечный вирус»

Регина Тодоренко в январе устроила семейный отпуск. Она улетела с мужем и сыновьями Михаилом и Мирославом на Мальдивы. Но отдых телеведущей был омрачен, когда они прилетели в Стамбул. По словам артистки, ее пятилетний наследник и его полуторагодовалый брат заболели.
Она бросила все силы, чтобы помочь своим детям. Звезда признается, что это сильно ее подкосило, так как всего две недели назад ее сыновья уже болели. Она просто не успевает набраться сил, чтобы справляться с проблемами.
«Испытание какое-то. Только две недели назад Влад их вылечил и вот, только мы приехали в Стамбул, как снова какой-то кишечный вирус. Не спала уж трое суток. Решила немного пожаловаться. Связалась на всякий случай со страховой, чтоб были наготове отправить нас в ближайшую клинику», – поделилась Тодоренко.
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Она также добавила, что и с ней произошла неприятность. В последний день на Мальдивах телеведущая получила солнечный ожог лица. Ее кожа стала пунцовой и начала болеть. Однако Регина уже скучает по своему отдыху.
Регина Тодоренко переживает за сыновей. Фото: соцсети Регины Тодоренко