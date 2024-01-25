Регина Тодоренко призналась, что оба ее сына заболели в Стамбуле: «Кишечный вирус»

Регина Тодоренко в январе устроила семейный отпуск. Она улетела с мужем и сыновьями Михаилом и Мирославом на Мальдивы. Но отдых телеведущей был омрачен, когда они прилетели в Стамбул. По словам артистки, ее пятилетний наследник и его полуторагодовалый брат заболели.

Она бросила все силы, чтобы помочь своим детям. Звезда признается, что это сильно ее подкосило, так как всего две недели назад ее сыновья уже болели. Она просто не успевает набраться сил, чтобы справляться с проблемами.