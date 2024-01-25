Караулова рассказала, как Пугачева отреагировала на нее на «Фабрике звезд»: «Ты такая наглая»

«Я очень волновалась, если честно. Я даже не помню себя в этот момент, когда открыла рот у микрофона. Я сошла со сцены и это был как обморок. Я не могла восстановить в памяти, что я делала, как я себя вела. Я настолько обосралась от страха, что меня просто не было. Когда у нас был разбор первого отчетного концерта, Пугачева сказала: «Ты такая наглая!» Но в итоге она сказала: «Молодец, так и надо себя вести». А я не помнила, что я делала.

Тоже самое было на кастинге. Я помню, что я очень мало пела на кастинге. Я не подготовила русскую песню. Передо мной нескольких ребят останавливали, когда они начинали петь иностранную песню, и говори петь на русском.

Я себе придумала что-то: Алсу, Александр Маршал. Я не так много русских песен знала. Но меня не попросили. В первом туре я спела четыре слова. Когда я допела, меня попросили представиться и рассказать, где учусь. А я только поступила в Институт современного искусства на кафедру эстрадно-джазового вокала.

Я об этом сказала. Пугачева сказала: «Заметно!» Я потом думала, хорошо это или плохо, почему она это сказала», — вспомнила Юлианна в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».