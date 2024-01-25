Директор Орбакайте заявила, что у певицы никогда не было американского гражданства

Кристина Орбакайте еще в декабре была в Москве и активно снималась в новогодних передачах. Теперь у нее один за другим отменяются концерты, тур певицы по России оказался под угрозой срыва. Так в марте у нее запланированы концерты в Благовещенске.
Билеты хорошо продаются, но общественные активисты на днях выступили против приезда в их город артистки. Они даже адресовали губернатору Василию Орлову письмо с требованием отменить шоу звезды. Одной из причины называется американское гражданство исполнительницы хита «Перелетная птица».
Концертный директор певицы Александр Качан высказался об этом. Он пообщался с организатором выступлений Орбакайте в Благовещенске Сергеем Зайцевым.
«У Кристины нет и никогда не было гражданства США. Это информация от директора Кристины. Александр Качан задал вопрос самой Кристине и получил такой ответ», — высказался Зайцев.
Он также добавил, что те, кто распространяют клевету об артистке, должны понести за это ответственность. Сергей отметил, что, возможно, это делается по чьему-то заказу. Он подчеркнул, что эти люди разжигают ненависть в отношении Кристины, пишет Amur.life.
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Примечательно, что ранее у артистки были отменены концерты в Улан-Удэ. Могут не состояться и ее выступления в Новосибирске. Концертный директор звезды признавался, что не понимает, что происходит. Он находится в замешательстве.