Директор Орбакайте заявила, что у певицы никогда не было американского гражданства

Концертный директор певицы Александр Качан высказался об этом. Он пообщался с организатором выступлений Орбакайте в Благовещенске Сергеем Зайцевым.

«У Кристины нет и никогда не было гражданства США. Это информация от директора Кристины. Александр Качан задал вопрос самой Кристине и получил такой ответ», — высказался Зайцев.

Он также добавил, что те, кто распространяют клевету об артистке, должны понести за это ответственность. Сергей отметил, что, возможно, это делается по чьему-то заказу. Он подчеркнул, что эти люди разжигают ненависть в отношении Кристины, пишет Amur.life.

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Примечательно, что ранее у артистки были отменены концерты в Улан-Удэ. Могут не состояться и ее выступления в Новосибирске. Концертный директор звезды признавался, что не понимает, что происходит. Он находится в замешательстве.