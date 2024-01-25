Директор Малого театра Тамара Михайлова высказалась о кандидатах на пост худрука: «Нет фигуры сопоставимой с Юрием Соломиным»

Директор Малого театра Тамара Михайлова оценила список кандидатов. Она усомнилась, что Безруков может занять пост Соломина. Более того, ей кажется, что верить таким голосования не стоит. По ее словам, Безруков не прислал телеграмму с соболезнованиями, когда умер Соломин, хотя почти все театры это сделали.

«Дело в том, что нет фигуры сопоставимой с Юрием Соломиным. Я двадцать лет работала с Юрием Мефодьевичем. Он уникальный человек и как артист, и как личность. Он настоящий. Театр до сих пор не можем осознать, что его больше нет», — пояснила она, пишет KP.RU.

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Тамара Анатольевна также не стала скрывать, что тот факт, что не ей принимать решение, ее очень радует. Она напомнила, что Малый театр особенный со своими традициями и со своим коллективом.