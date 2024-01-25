Продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров вернется в Россию: «Он слетал на концерт Мадонны»

Филипп Киркоров недавно улетел в США. Его увидели поклонники, когда певец покидал концерт Мадонны в Нью-Йорке. Компанию ему составил директор. Многие удивились, что на фоне проблем в России и отмены концертов, артист покинул родину.
Стали ходить слухи, что он не собирается возвращаться. Однако Продюсер Сергей Лавров пояснил, что Киркоров является взрослым ребенком, которому нравится Америка. Он отметил, что певец обожает развлечения, включая американские горки.
«Его нынешняя поездка в Америку не говорит о том, что он - не патриот и собирается остаться навсегда», – заявил Лавров.
«Нравится ему Мадонна – он купил билет и слетал на ее концерт», – раскрыл он причину поездки Киркорова, пишет «МК».
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Продюсер также уверен, что в скором времени положение короля отечественной эстрады улучшиться. Напомним, что после вечеринки Насти Ивлеевой певец не только лишился большой части доходов, но и теперь не может появляться на телевидении, так как ему объявили бойкот. Однако Филипп Киркоров извинился за появление на вечеринки и заявил, что любит свою родину.