Продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров вернется в Россию: «Он слетал на концерт Мадонны»

Филипп Киркоров недавно улетел в США. Его увидели поклонники, когда певец покидал концерт Мадонны в Нью-Йорке. Компанию ему составил директор. Многие удивились, что на фоне проблем в России и отмены концертов, артист покинул родину.

Стали ходить слухи, что он не собирается возвращаться. Однако Продюсер Сергей Лавров пояснил, что Киркоров является взрослым ребенком, которому нравится Америка. Он отметил, что певец обожает развлечения, включая американские горки.