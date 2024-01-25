Певица Клава Кока потратила около 60 миллионов рублей на новый «майбах»

Клава Кока решила исполнить свою мечту. Фото: соцсети Клавы Коки

Клава Кока начала год с дорогостоящей покупки. Певица показала свою новую машину сиреневого цвета.

Клава Кока не скрывала, что хотела себе хорошую машину. И 25 января она стала интриговать поклонников, что у нее в семье грядет пополнение. Сначала певица намекнула, что беременна. Оказалось, что гендер-пати Клава и ее возлюбленный Александр Поверин устроили по-другому поводу. 

Артистка исполнила свою мечту и купила роскошный автомобиль. Она выложила видео, на котором хвастается новым «майбахом» сиреневого цвета с белоснежным салоном и множеством функций. 

«Добро пожаловать в семью! Мечта, ставшая реальностью! Не верю! Сегодня выложу фотки и расскажу, почему… А пока принимаю поздравления», – написала Кока. 

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К слову, такой автомобиль стоит очень дорого. В зависимости от комплектации и дополнительных расходов на специальный дизайн, его стоимость варьируется от 60 до 80 миллионов рублей. 

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