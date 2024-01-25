Певица Клава Кока потратила около 60 миллионов рублей на новый «майбах»

Клава Кока не скрывала, что хотела себе хорошую машину. И 25 января она стала интриговать поклонников, что у нее в семье грядет пополнение. Сначала певица намекнула, что беременна. Оказалось, что гендер-пати Клава и ее возлюбленный Александр Поверин устроили по-другому поводу.

Артистка исполнила свою мечту и купила роскошный автомобиль. Она выложила видео, на котором хвастается новым «майбахом» сиреневого цвета с белоснежным салоном и множеством функций.