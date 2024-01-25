Сын диктора Виктора Балашова погиб в пожаре в своей квартире в Москве

23 января произошло возгорание в квартире на 14-м этаже в Протопоповском переулке в Москве. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину без сознания. Его поместили в скорую, но до больницы довести не успели, пациент умер.

Отмечается, что площадь возгорания была маленькая. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. А вот причина возгорания пока не установлена. Оказалось, что погиб Виктор Балашов – младший, который был сыном известного диктора Виктора Балашова.