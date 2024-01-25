Татьяна Лазарева* и Михаил Шац* официально развелись

Татьяна Лазарева* и Михаил Шац* были одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они часто вместе вели передачи. Но в 2018 году супруги объявили, что расстались. Они перестали жить вместе, но так и не оформили развод.

И вот спустя шесть лет Лазарева* сообщила, что теперь их брак официально расторгнут. Она посвятила этому пост в соцсети. Телеведущая выложила фото обручальных колец. Она вспомнила, что традиционной свадьбы у них не было.