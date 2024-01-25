Татьяна Лазарева* и Михаил Шац* официально развелись

Татьяна Лазарева* и Михаил Шац* были одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они часто вместе вели передачи. Но в 2018 году супруги объявили, что расстались. Они перестали жить вместе, но так и не оформили развод.
И вот спустя шесть лет Лазарева* сообщила, что теперь их брак официально расторгнут. Она посвятила этому пост в соцсети. Телеведущая выложила фото обручальных колец. Она вспомнила, что традиционной свадьбы у них не было.
«Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. Да и слава Богу — мы уже взросленькие и понимаем, что жить эту жизнь все равно нам самим, самим заваривать и самим расхлебывать. Мы нахлебались всякого за эти годы. Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично», — написала Татьяна*.
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Она также отметила, что сменила свой статус замужней женщины на свободную. По словам телеведущей, они продолжат быть хорошими родителями детям, несмотря на свой развод. Напомним, что у пары есть дочки Софья и Антонина. А от первого брака у Лазаревой* есть сын Степан. Примечательно, что Шац* всегда относился к пасынку как к родному.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Артисты разошлись шесть лет назад, но развод оформлять не спешили. Фото: соцсети Татьяна Лазаревой*