Елена Блиновская не сможет погасить долг и объявит о банкротстве

Елена Блиновская уже несколько дней находится в СИЗО. Ей изменили меру пресечения после того, как она нарушила домашний арест. А теперь появилась информация, что блогер намерена объявить себя банкротом.

А все из-за того, что не может погасить задолженность, которая составляет 918 миллионов рублей налогов. Также к этому ее подталкивает то, что суд арестовал ее активы и недвижимость. Адвокат Наталия Сальникова отметила, что также муж и другие родственники «королевы марафонов» намерены объявить о банкротстве.