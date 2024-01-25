Елена Блиновская не сможет погасить долг и объявит о банкротстве

Елена Блиновская оказалась в сложной ситуации. Фото: Global Look Press

Елена Блиновская из-за арестованных судом активов и недвижимости может сделать заявление о банкротстве.

Елена Блиновская уже несколько дней находится в СИЗО. Ей изменили меру пресечения после того, как она нарушила домашний арест. А теперь появилась информация, что блогер намерена объявить себя банкротом. 

А все из-за того, что не может погасить задолженность, которая составляет 918 миллионов рублей налогов. Также к этому ее подталкивает то, что суд арестовал ее активы и недвижимость. Адвокат Наталия Сальникова отметила, что также муж и другие родственники «королевы марафонов» намерены объявить о банкротстве. 

«Замоскворецкий суд вчера продлил сроки арестов не только на квартиру родителей, полученную в порядке приватизации, но и на расчетные счета с пенсионными накоплениями», — высказалась адвокат, пишет ТАСС.

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Напомним, что Блиновская 90 дней проведет в СИЗО. Ее долг тем временем продолжает расти и составляет 1,4 миллиарда рублей. Отметим, что, находясь под домашним арестом, блогер устроила новогоднюю вечеринку. Во время веселья она общалась со свидетелем по ее делу, что запрещено законом. 

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