Солистов группы «Би-2» задержали в Таиланде

В СМИ появилась информация о том, что в Таиланде были задержаны солисты рок-группы «Би-2». Артисты приехали для того, чтобы выступить с концертом. По информации источника близкого к ситуации, музыканты дали концерт на Пхукете, после чего к ним пришли сотрудники полиции. Причиной для задержания стало то, что рокеры якобы не получили разрешение на выступление в Таиланде.

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Примечательно, что представители группы «Би-2» на связь с журналистами не выходят и эту ситуацию пока никак не комментируют. Ранее ими же сообщалось о переезде в Таиланд. Какое-то время солисты «Би-2» находились в Израиле. Россию они уже давно покинули. И причиной стали нелицеприятные высказывания, которые не понравились фанатам рок-группы. Солистов музыкального коллектива Александра Умана (Шура Би-2) и Егора Бортника* (Лева Би-2) раскритиковала в свое время и Юлия Чичерина. Она заявила, что эти ребята всегда были «ушлыми и скользкими типчиками», которые прикидывались героями.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.

По материалам «СтарХит», ТАСС