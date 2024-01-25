Звезда ситкома «Папины дочки» Андрей Леонов сломал палец на репетиции

Звезда ситкома «Папины дочки» Андрей Леонов получил травму во время репетиции в московском театре «Ленком». Он сломал палец. Как выяснилось, актер получил перелом случайно: он прищемил палец дверью. Из-за этого было решено прервать репетицию. Коллеги вызвали Леонову «скорую», после чего 64-летнего актера доставили в больницу.

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Там же медики определили, что травма у Андрея Леонова вполне серьезная, это не простой ушиб, а перелом. Актеру оказали нужную помощь и отправили домой. Похоже, что звезда «Папиных дочек» чувствует себя хорошо, несмотря на весь конфуз. Он собирается выйти на сцену уже в эту пятницу, 26 января. У него запланирован спектакль «Поминальная молитва». Жена Андрея Леонова подтвердила эту информацию Telegram-каналу Mash. Сам актер на связь с журналистами не выходит.

Напомним, что не так давно Андрей Леонов появился в продолжении полюбившегося многим ситкома. Он снимался в сериале «Папины дочки. Новые» вместе с Филиппом Бледным, Екатериной Старшовой (Пуговка), Елизаветой Арзамасовой и Мирославой Карпович. А вот Анастасия Сиваева в кадре пока так и не появилась. Также к съемочной команде присоединилась и Нонна Гришаева с Алексанром Олешко.