Гонорары Леры Кудрявцевой выросли вдвое после ухода от мужа

Шоумен Денис Сорокин рассказал, что после сообщения о своей семейной драме Лера Кудрявцева выросла в цене. Сразу после того, как она призналась, что ушла от мужа Игоря Макарова, ее гонорар стал больше вдвое.

«Насколько я знаю, у Леры после этих заявлений гонорар повысился. Вместо 25 тысяч евро (2 млн 400 тысяч рублей – прим.ред.) за конферанс ей теперь предлагают 50 тысяч (4 млн 800 тысяч рублей. – прим.ред.)», - цитирует Дениса Сорокина сайт KP.RU.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Кудрявцева, напомним, рассказала, что ушла от мужа из-за алкоголя. Сразу же нашлись люди, которые сообщили подробности: мол, напился так, что затопил квартиру. А звезда ток-шоу Анна Калашникова убеждена, что причина пьянства Макарова – в его нереализованности.

С Макаровым теледива сыграла свадьбу еще в 2013 году. Она родила ему дочку Машу в 46 лет, пройдя процедуру гормональной стимуляции и трижды перенеся ЭКО. 16-летняя разница в возрасте между супругами никогда не была для них каким-то препятствием.