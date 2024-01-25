Собчак сняла с себя ответственность за арест Блиновской: «Проблема не в том, что она ко мне сходила?»

Психолог и блогер Вероника Степанова отметила в своем Telegram-канале подозрительную закономерность: многие персоны, которых поддерживает Ксения Собчак, оказываются за решеткой. А те, кто на свободе, сталкиваются с серьезными проблемами. Это Степанова высказала сразу после того, как Елене Блиновской заменили домашний арест на лишение свободы из-за серьезных нарушений режима.

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На что Собчак поспешила гневно отреагировать. Светская львица указала, что Блиновская давала интервью не только ей, но и другим известным на YouTube-блогерам. Но подчеркнула, что все эти интервью, мол, на ее фоне померкли, поскольку «никому не нужны, кроме тех, кто их продюсирует».

«Друзья, может, проблема в том, что единственное интервью с Блиновской, которое вы реально помните и которое реально набрало рекордное количество просмотров, было со мной? А не в том, что она ко мне сходила?» - вопрошает звезда соцсетей.

Собчак считает, что она столкнулась с необоснованной травлей, и ее просто «заказали» в нечестной конкурентной борьбе.