Сразу два концерта Кристины Орбакайте потребовали отменить активисты в Благовещенске

После отмены концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ аналогичную инициативу теперь выдвигают активисты Благовещенска. Люди хотят, чтобы запланированные дочкой Пугачевой на 15 и 16 марта выступления не состоялись.

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Дело не только в том, что Орбакайте не обозначила свою позицию до сих пор. Она имеет американский паспорт, постоянно проживает в Нью-Йорке, а в Россию прилетает, чтобы заработать. Такой расклад не устраивает активистов столицы Амурской области из объединения «ZОV России».

«Хотелось бы, чтобы концертную деятельность артистов, имеющих двойное гражданство, законодательно ограничили… Время такое, товарищи артисты, надо определяться», - цитирует Telegram-канал «RT на русском» инициаторов отмены.

Напомним, в Бурятии концерт Орбакайте отменили после открытого письма активистов в адрес министра культуры региона. Артистка собиралась выступать там 13 марта. Таким образом, уже становится очевидно, что молчание в случае с дочкой Пугачевой - уже не золото.