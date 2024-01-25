Калашникова раскрыла причину пьянства мужа Кудрявцевой: «Добытчиком стала Лера, это ударило по самооценке Игоря»

Появились новые подробности разлада в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Ранее Теледива сообщила, что ушла от мужа, через две недели – что пока не развелась. Сейчас добрые люди раскрывают подробности: мол, глава семьи напился так, что затопил квартиру. Кудрявцева была на отдыхе за границей.

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Сейчас Анна Калашникова раскрыла причину, по которой экс-хоккеист стал прикладываться к бутылке. По ее мнению, проблема в отсутствии работы и уязвленной самооценке.

«Я слышала, что всему виной безработица Макарова. У хоккеиста закончилась карьера, но он так и не нашел себе занятие по душе, сидел дома», - рассказала звезда KP.RU. - «Главным добытчиком в семье стала Лера, что серьезно ударило по самооценке Игоря. Он стал выпивать».

Сама Кудрявцева намекнула, что вернулась к мужу. Никаких больше комментариев о своих семейных распрях она не дает.