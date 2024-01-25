Максим Галкин* и Алла Пугачева по закону могут лишиться замка в Грязи

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию еще в 2022 году. Примадонна посвятила себя воспитанию двойняшек Лизы и Гарри, шоумен в попытках обеспечить семье тот же уровень жизнь, что и в Москве, колесит по миру. И не прекращает осыпать Родину нелестными характеристиками. Из-за чего не раз провоцировал громкие скандалы.

Но совсем скоро он с женой может лишиться своего роскошного замка в Грязи. Ему грозит конфискация имущества в пользу государства.

Дело в том, что Госдума накануне приняла в I чтении проект поправок в УК РФ о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщает KP.RU. И придется попрощаться с особняком и деньгами на российских счетах не только Галкину* с Пугачевой, но и другим крикливым беглецам – актеру Анатолию Белому**, например, или его коллеге Дмитрию Назарову.

Кстати, муж Пугачевой уже ощутил финансовые потери из-за своего длинного языка. Он выступил в Дубае, где в адрес Росси позволил оскорбительные высказывания, что запрещено в Эмиратах. И ему прилетел штраф на 2,4 млн рублей.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента