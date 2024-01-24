Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в 2024 году

О выходе проекта Netflix сообщили во время финансового отчета перед инвесторами. Отмечается, что они перечислили сериалы и фильмы, которые запланированы на 2024-й. Однако пока точная дата выхода неизвестна. Скорее всего, она также случится осенью, как было с первым сезоном.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что концовка сериала оказалась открытой, поэтому фанаты три года были в замешательстве. Им оставалось лишь строить теории, что стало с героями картины дальше. Съемки второго сезона заняли у съемочной команды 10 месяцев.