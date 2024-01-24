«Понятно, в кого такая красивая»: поклонники восхитились архивным фото русской мамы Ирины Шейк

Ирина Шейк уже давно живет в США. После расставания с Брэдли Купером она перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где у нее уже была на тот момент своя роскошная квартира. Там модель растит дочку Лею.
К ней также стала регулярно приезжать мама Ольга Шайхлисламова. Она помогает воспитывать свою внучку. Примечательно, что раньше Ирина приезжала в Россию. В 2017 году она гуляла по Красной площади. А также заезжала к бабушке, которая находилась в башкирском городе Сибай.
Тогда Ирина сделала фото в курятнике. Она взяла в руки курицу и красовалась с бабушкой для снимка на память. После того случая модель также участвовала в «Вечернем Урганте», но вот уже около пяти лет не приезжает на родину.
При этом каждый год она ездит на модные показы в Париж, Лондон и Милан. Однако о родных Шейк не забывает. 23 января она поздравила маму с днем рождения. Звезда выложила ее архивное фото.
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Ирина Шейк ездила к бабушке в Башкирию. Фото: соцсети Ирины Шейк
Ирина показала, как ее родительница выглядела в молодости. Она выложила архивную фотографию черно-белого цвета. Ольга Шайхлисламова сидела в трикотажном кардигане с пуговицами. Женщина позировала с объемными уложенными волосами и модной в то время челкой.
«С днем рождения, ма», — написала модель.
Примечательно, что накануне она участвовала в модном показе в Париже и выложила свои новые фото. Шейк в платье с высветленными бровями дефилировала на публике. Поклонники сразу поразились тому, как она похожа на маму.
Ирина Шейк выложила редкое фото мамы. Фото: соцсети Ирины Шейк
«Ну просто «копировать-вставить», только в отличие от звездной дочери Ольга была обычной», — отметили в телеграм-канале Admin.Anshlak.
«Если только губы ctrl v», — заверила пользователь Ксения.
«Понятно, в кого такая красивая», — высказалась Rina Tarot.
«Похожи», — заметила V.
«Повезло с внешностью Ирине» — согласилась пользователь Юлия.
«У мамы лицо интеллигентное», — посчитала True.
«Как взгляд меняет внешность. На фото слева милая женщина, справа — дива», — сказала July Janitatikarat.
«Только у мамы стопудово все свое, натуральное и мейкап, если умыться, то мало что изменится!» — написала Марина Мороза.
«Так Шейк тоже натуральная. В сравнении с той же Беллой Хадид. Нет разве?» — высказалась canufell.
Ирина Шейк все чаще носит смелые наряды в свои 38 лет. Фото: соцсети Ирины Шейк
К слову, часто Ирина поздравляет и свою сестру Татьяну, которая ее старше. Она живет в Краснодаре с мужем и детьми Ириной, Максимом и Эмилией.
Несмотря на то что у нее есть знаменитая родственница, Татьяна ведет скромный образ жизни. Она носит фамилию мужа — Петенкова. А также у нее дома много животных: она разводит породистых собак.
Татьяна Петенкова и Ирина Шейк в юности часто отдыхали на курортах Краснодарского края. Фото: соцсети Ирины Шейк и Татьяны Петенковой
А вот у Шейк растет дочка Лея, которую она родила от актера Брэдли Купера. Девочка недавно впервые вышла на красную дорожку с отцом. Она часто слушает песни на русском языке.
«Она учится в русской школе, и там серьезно подошли к обучению. Делают три урока по 30 минут онлайн. Очень хорошие учителя, много домашней работы, все перешло в интернет. Мы стали чуть поменьше гулять, но обучение проходим», — рассказывала в одном из интервью Ирина.
Поклонники решили, что Лея тоже унаследовала много от своей бабушки.
Брэдли Купер привел дочку на премьеру своего фильма. Фото: Global Look Press