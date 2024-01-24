«Понятно, в кого такая красивая»: поклонники восхитились архивным фото русской мамы Ирины Шейк

Ирина Шейк уже давно живет в США. После расставания с Брэдли Купером она перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где у нее уже была на тот момент своя роскошная квартира. Там модель растит дочку Лею.

К ней также стала регулярно приезжать мама Ольга Шайхлисламова. Она помогает воспитывать свою внучку. Примечательно, что раньше Ирина приезжала в Россию. В 2017 году она гуляла по Красной площади. А также заезжала к бабушке, которая находилась в башкирском городе Сибай.