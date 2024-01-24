Мама фигуристки Костылевой раскрыла условие Тутберидзе: «Должна упасть в ноги и умолять, чтобы я вас вернула»

Этери Тутберидзе воспитала много фигуристок, которые стали олимпийскими чемпионами. Большие надежды подавала и Лена Костылева, которая была ее ученицей. Однако после конфликта юная спортсменка ушла от тренера.
Мама девочки считает, что произошла настоящая несправедливость. В новом интервью она раскрыла подробности случившегося. Ирина Костылева заявила, что Тутберидзе им ставила условия, при которых Лена бы могла вернуться на тренировки.
«Когда мы во второй раз приходили в «Хрустальный», Этери Георгиевна моему мужу сказала: «Твоя жена должна упасть мне в ноги и умолять, чтобы я вас вернула». Это было в холле! При всех родителях! Я так и не поняла почему. Я же привела такую девочку!» — заявила Ирина.
В случившемся она винит другую ученицу Тутберидзе, которая якобы подставила Лену. Речь идет о Маргарите Базылюк. По словам Костылевой, Рита обратилась к ее дочке с просьбой сходить и купить йогурт ей, а когда Лена шла из столовой, то Этери увидела в ее руках два йогурта и отчитала за несоблюдение режима питания.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Базылюк заверяет, что ничего не просила у коллеги. А вот мама Лены уверена, что юная фигуристка просто избавилась от конкурентки. Она ни в чем не винит Тутберидзе и даже готова снова отдать ей дочку на тренировки, пишет «СтарХит».