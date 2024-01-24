Мама фигуристки Костылевой раскрыла условие Тутберидзе: «Должна упасть в ноги и умолять, чтобы я вас вернула»

«Когда мы во второй раз приходили в «Хрустальный», Этери Георгиевна моему мужу сказала: «Твоя жена должна упасть мне в ноги и умолять, чтобы я вас вернула». Это было в холле! При всех родителях! Я так и не поняла почему. Я же привела такую девочку!» — заявила Ирина.

В случившемся она винит другую ученицу Тутберидзе, которая якобы подставила Лену. Речь идет о Маргарите Базылюк. По словам Костылевой, Рита обратилась к ее дочке с просьбой сходить и купить йогурт ей, а когда Лена шла из столовой, то Этери увидела в ее руках два йогурта и отчитала за несоблюдение режима питания.

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Базылюк заверяет, что ничего не просила у коллеги. А вот мама Лены уверена, что юная фигуристка просто избавилась от конкурентки. Она ни в чем не винит Тутберидзе и даже готова снова отдать ей дочку на тренировки, пишет «СтарХит».