Актер из фильма «Барби» Райан Гослинг заявил, что разочарован в «Оскаре» из-за отсутствие Марго Робби среди номинантов

Райан Гослинг сыграл одну из главных ролей в фильме «Барби», который стал резонансным в 2023 году. В нем знаменитую куклу сыграла Марго Робби. А накануне были объявлена номинанты на премию «Оскар».

Гослинга номинировали в категории «Лучший актер второго плана». Однако он расстроился, что ни его коллега Марго, ни режиссер Грета Гервинг не попали в одну номинацию. Актер раскритиковал американскую кинопремию.