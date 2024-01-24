Актер из фильма «Барби» Райан Гослинг заявил, что разочарован в «Оскаре» из-за отсутствие Марго Робби среди номинантов

Райан Гослинг сыграл одну из главных ролей в фильме «Барби», который стал резонансным в 2023 году. В нем знаменитую куклу сыграла Марго Робби. А накануне были объявлена номинанты на премию «Оскар».
Гослинга номинировали в категории «Лучший актер второго плана». Однако он расстроился, что ни его коллега Марго, ни режиссер Грета Гервинг не попали в одну номинацию. Актер раскритиковал американскую кинопремию.
«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух человек, которые в большей степени ответственны за этот исторический, всемирно известный фильм. Никакое признание не было бы возможно для кого-либо из участников фильма без их таланта, терпения и гениальности», — высказался артист, пишет People.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам Района, его коллеги по фильму должны быть признаны на ровне с другими актерами, которые номинированы на премию. Напомним, что Церемония награждения пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе.