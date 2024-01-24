Актер Руденко вернулся на работу после истории с наркотиками

Анатолий Руденко недавно оказался в центре внимания из-за криминальной истории. 41-летний актер был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда ехал в такси. При нем нашли пакетик с запрещенными веществами, который был спрятан в нижнем белье и примотан к телу скотчем. После этого его задержали.
Было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Но если артист признает вину, то ему могут дать условный срок и штраф. Тем временем звезда сериалов вернулся к работе.
Родные актера отказываются от комментариев. А его мама Любовь Руденко уверена, что сын ни в чем не виноват, так как у него идеальная репутация. Пока Анатолия отпустили под обязательство о явке.
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Он вернулся к работе и участвует в репетициях в театре. Более того, Руденко может отправится на гастроли в феврале, так как этому ничего не препятствует. Отметим, что он лишь обязан сообщить в правоохранительные органы, что покидает пределы города, пишет KP.RU.