Актер Руденко вернулся на работу после истории с наркотиками

Родные актера отказываются от комментариев. А его мама Любовь Руденко уверена, что сын ни в чем не виноват, так как у него идеальная репутация. Пока Анатолия отпустили под обязательство о явке.

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Он вернулся к работе и участвует в репетициях в театре. Более того, Руденко может отправится на гастроли в феврале, так как этому ничего не препятствует. Отметим, что он лишь обязан сообщить в правоохранительные органы, что покидает пределы города, пишет KP.RU.