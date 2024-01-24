В 88 лет умер режиссер документального кино Юрий Сальников

24 января стало известно, что умер 88-летний Юрий Сальников. О случившемся объявил Союз кинематографистов, в котором он состоял. Отмечается, что на его счету более 100 работ.
Он работал в творческом объединении «Экран» Центрального телевидения, а также в кино- и видеостудиях «Совинфильм», «Юность» и «ДИК». Целых 25 лет режиссер проработал во ВГИКе. В его копилке множество престижных наград.
Семье Сальникова многие выразили соболезнования, в том числе Союз кинематографистов, пишет РИА Новости. Пока не известно, когда и где будет похоронен режиссер.
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Напомним, что именно Юрий Петрович создал такие фильмы, как «Вспоминая Юрия Гагарина» и «Ланевский. Последний полет». А еще он написал сценарий для мини-сериала «Люди, сделавшие Землю круглой».