В 88 лет умер режиссер документального кино Юрий Сальников

24 января стало известно, что умер 88-летний Юрий Сальников. О случившемся объявил Союз кинематографистов, в котором он состоял. Отмечается, что на его счету более 100 работ.

Он работал в творческом объединении «Экран» Центрального телевидения, а также в кино- и видеостудиях «Совинфильм», «Юность» и «ДИК». Целых 25 лет режиссер проработал во ВГИКе. В его копилке множество престижных наград.