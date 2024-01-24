Лера Кудрявцева ответила на шутку Сергея Лазарева: «Знаю, что ты меня любишь»

Лера Кудрявцева недавно объявила, что ушла от Игоря Макарова после 11 лет брака. Она еще надеется спасти отношения, но если хоккеист перестанет злоупотреблять алкоголем. При этом телеведущая активно посещает разные мероприятия, встречается с друзьями.
24 января она выложила видео, которое сняла в автомобиле. Блондинка наложила фильтр, который сделал ее лицо раздутым с ужасающим макияжем. На пост отреагировал Сергей Лазарев, с которым она ранее 4 года была в отношениях.
«Лерусь, ну наконец-то без фильтра», — потроллил ее певец.
«Лера, ты же знаешь, что я тебя люблю», — добавил он.
«Знаю, в любом виде причем», — ответила ему телеведущая.
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Многие в Сети стали обсуждать, что Лазарев идеально подходит Кудрявцевой. Многие даже выразили надежду, что они снова будут вместе. Напомним, что у ведущей шоу «Секрет на миллион» есть дочка Мария. Она родила ее в 2018 году, так как муж мечтал о ребенке. От первого брака у нее есть сын Жан.