Лера Кудрявцева ответила на шутку Сергея Лазарева: «Знаю, что ты меня любишь»

Лера Кудрявцева недавно объявила, что ушла от Игоря Макарова после 11 лет брака. Она еще надеется спасти отношения, но если хоккеист перестанет злоупотреблять алкоголем. При этом телеведущая активно посещает разные мероприятия, встречается с друзьями.

24 января она выложила видео, которое сняла в автомобиле. Блондинка наложила фильтр, который сделал ее лицо раздутым с ужасающим макияжем. На пост отреагировал Сергей Лазарев, с которым она ранее 4 года была в отношениях.