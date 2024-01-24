Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов после вечеринки Ивлеевой

Лолита Милявская попала под бойкот после вечеринки Насти Ивлеевой. Также у нее начали отменяться концерты, как и у Филиппа Киркорова. Она терпит из-за этого убытки. Певица уже призналась, что привыкает быть пенсионеркой. Ее концерты в Сибири были отменены.
Теперь стали отменяться и выступления в Подмосковье. Оказалось, что руководство концертных площадок одна за другой отказываются работать с популярной исполнительницей. Так 24 января стало известно, что не будет выступлений звезды в Коломне, Сергиевом Посаде и Королеве.
За каждый концерт Милявская обычно получает несколько миллионов рублей. Но теперь она лишится крупного заработка. Однако еще есть шанс, что в Ступино, Чехове и Люберцах концерты состояться. На них еще продают билеты, но россияне не охотно их берут.
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На данный момент продано меньше трети билетов, поэтому концерты могут отменить из-за слишком низкого спроса. К слову, зрители не расстраиваются из-за произошедшего. Многие одобрительно воспринимают отмену концертов звезд, которые были на вечеринке Ивлеевой, пишет «МК».