Вслед за Киркоровым в Америку уехал и его директор из Донбасса

Филипп Киркоров на днях отметился в Нью-Йорке. Оказалось, что певец уехал из России, где у него возникли проблемы с заработком после вечеринки Насти Ивлеевой, обернувшейся скандалом. Он посетил концерт Мадонны. Кстати, вслед за поп-королем отечественной сцены в США уехал и его директор из Донбасса. В США был также замечен Максим Ситник, который представляет деловые интересы артиста. Взял ли с собой в поездку певец детей, сына Мартина и дочку Аллу-Викторию, неизвестно.
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Что касается Максима Ситника, то когда-то он строил успешную карьеру дизайнера. Сейчас он является директором поп-короля. В окружении Филиппа Бедросовича поговаривают, что Ситник, хотя и человек достойный, вполне открытый и не лишенный определенных положительных качеств, совсем не разбирается в директорских задачах.
«В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами», – высказались в окружении Филиппа Киркорова.
По материалам «МК»