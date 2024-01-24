Вслед за Киркоровым в Америку уехал и его директор из Донбасса

Филипп Киркоров на днях отметился в Нью-Йорке. Оказалось, что певец уехал из России, где у него возникли проблемы с заработком после вечеринки Насти Ивлеевой, обернувшейся скандалом. Он посетил концерт Мадонны. Кстати, вслед за поп-королем отечественной сцены в США уехал и его директор из Донбасса. В США был также замечен Максим Ситник, который представляет деловые интересы артиста. Взял ли с собой в поездку певец детей, сына Мартина и дочку Аллу-Викторию, неизвестно.

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