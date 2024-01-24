Дибров заявил, что шоу «Кто хочет стать миллионером» с Карауловой стало не интересным: «Ну оно зрителю надо?»

Дмитрий Дибров теперь работает на ТНТ и скоро начнет вести новое шоу вместе с Ольгой Бузовой. Однако он высказался о шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое теперь ведет Юлианна Караулова. Телеведущий признался, что когда сам занимал этот пост, то настаивал, чтобы гостями были только звезды, так как они интересны зрителям.
Еще шоумен заявил, что сумма в миллион рублей маленькая, а вот за миллион долларов уже больше хочется бороться. С появлением Карауловой сумма главного приза выросла до трех миллионов рублей, а вот ее гости обычные люди.
По словам Диброва, людям также интересно смотреть, как заменитости совершают ошибки. Он уверен, что Юлианна стала заложницей ситуации, когда правила шоу поменялись.
«Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же это может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого? Или кому из императоров принадлежит фраза «деньги не пахнут»? Ну оно зрителю надо?
У него дочь загуляла, жена осточертела, сын запил. А я буду с Веспасианом тут сидеть? Что же делать? За миллион долларов я бы посмотрел. За миллион обделаться, это серьезно! А пять тысяч рублей... Чего мы там будем сидеть, копаться?» — высказал мнение телеведущий.
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Он рассказал, что действовал в студии совершенно иначе. Дмитрий старался побольше узнать об участнике, а не делал акцент на вопрос. Шоумен старался звать артистов в проект и добывать о них информацию, чтобы зрители прильнули к экранам. О своих секретах работы Дибров поведал в YouTube-шоу «Завтрак со звездой».