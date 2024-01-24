Дибров заявил, что шоу «Кто хочет стать миллионером» с Карауловой стало не интересным: «Ну оно зрителю надо?»

По словам Диброва, людям также интересно смотреть, как заменитости совершают ошибки. Он уверен, что Юлианна стала заложницей ситуации, когда правила шоу поменялись.

«Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же это может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого? Или кому из императоров принадлежит фраза «деньги не пахнут»? Ну оно зрителю надо? У него дочь загуляла, жена осточертела, сын запил. А я буду с Веспасианом тут сидеть? Что же делать? За миллион долларов я бы посмотрел. За миллион обделаться, это серьезно! А пять тысяч рублей... Чего мы там будем сидеть, копаться?» — высказал мнение телеведущий.

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Он рассказал, что действовал в студии совершенно иначе. Дмитрий старался побольше узнать об участнике, а не делал акцент на вопрос. Шоумен старался звать артистов в проект и добывать о них информацию, чтобы зрители прильнули к экранам. О своих секретах работы Дибров поведал в YouTube-шоу «Завтрак со звездой».